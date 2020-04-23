2020-04-23T13:03:36+03:00
Общество

Минобороны опубликует информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны после 9 мая

Будут опубликованы данные о более 34 млн солдат и офицеров
Ксения АНУФРИЕВА
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Минобороны опубликует информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны после 9 маяМинобороны опубликует информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны после 9 маяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство обороны России 23 апреля сообщило, что после 9 мая опубликует информацию обо всех участниках Великой Отечественной. Об этом рассказал замглавы управления минобороны страны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

- Сейчас мы наконец-то сможем разобрать результаты старых поисковых экспедиций, проверить всю информацию об участниках войны, которая имеется в банках данных министерства. Банки мы пополняем регулярно. После 9 мая будет опубликована информация обо всех участниках Великой Отечественной войны, а это более 34 миллионов солдат и офицеров, - отметил Таранов в ходе вебинара «Открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти»».

По словам замглавы управления российского министерства обороны, «коронавирус не помешает нам работать во имя тех людей, что отдали за Отечество самое дорогое, что у них было – свою жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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