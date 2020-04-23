2020-04-23T16:54:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Кардиохирург сообщил, как коронавирус влияет на сердце

У некоторых пациентов COVID-19 вызывает воспаление сердечной мышцы и нарушение работы сердца
Ксения АНУФРИЕВА
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Кардиохирург сообщил, как коронавирус влияет на сердцеКардиохирург сообщил, как коронавирус влияет на сердцеФото: Андрей АБРАМОВ
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По мнению ученых, коронавирусная инфекция влияет на работу сердца и функционирование сосудистой системы. Так, у некоторых пациентов с подтвержденным диагнозом начинается развивать миокардит (воспаление мышцы сердца) и нарушается ритм сердца, сообщил НСН профессор сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ и кардиохирург Евгений Михайлов.

У больных коронавирусом с хронической формой ишемической болезни сердца инфекция может способствовать дестабилизации и разрыву атеросклеротических бляшек, что может привести к инфаркту. О таких выводах, по словам кардиохирурга, свидетельствуют данные исследований ученых из Китая и Европы.

Пациенты с тяжелой формой COVID-19 медики часто отмечают повышенную частоту тромбозов и кровяных сгустков, которые вызывают нарушение работы внутренних органов. Поэтому людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, следует придерживаться более строгих правил изоляции и не выходить из своего дома по возможности.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что врачи нашли еще одно серьезное осложнение, возникающее у пациентов с коронавирусом. Этот побочный эффект может оказывать крайне негативное влияние на сердце и легкие человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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