2020-04-23T14:19:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи нашли новое осложнение коронавируса

Инфекция вызывает побочный эффект, который может негативно повлиять на легкие и сердце пациентов
Ксения АНУФРИЕВА
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Специалисты уверены, что это осложнение коронавируса может оказать большое негативное влияние на дыхательные функции организма, поражая сердце и легкие.Специалисты уверены, что это осложнение коронавируса может оказать большое негативное влияние на дыхательные функции организма, поражая сердце и легкие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Медики обнаружили еще одно серьезное осложнение, которое вызывает коронавирусная инфекция. COVID-19 может приводить к нарушениями при свертываемости крови человека, и, как следствие, вызывать тромбы в сосудах пациентов, сообщает издание MedicalXpress.

Специалисты уверены, что это осложнение коронавируса может оказать большое негативное влияние на дыхательные функции организма, поражая сердце и легкие. С появлением кровяных сгустков и тромбов могут быть связаны случаи респираторной недостаточности у зараженных коронавирусной инфекцией.

- Новые найденное осложнение может быть связано с таким симптомом COVID-19, как внезапная потеря обоняния у больного, - добавил Жаннаа Марраццо, врач из Университета Алабамы.

Доктора также предупредили, что попытки лечить тромбозы при коронавирусной инфекции могут только навредить пациенту, ведь больные с высоким уровнем фермента плазмина, которые расщепляет кровяные сгустки, тяжелее переносят вирус. Плазмин, по мнению ученых, помогает частицам инфекции легче проникать в клетки организма, в том числе клетки легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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