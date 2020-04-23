2020-04-23T17:50:12+03:00
Экономика

Набиуллина назвала беспрецедентным нынешний масштаб реструктуризации кредитов в России

За месяц российские банки получили заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем за весь прошлый год
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Набиуллина назвала беспрецедентным нынешний масштаб реструктуризации кредитов в РоссииНабиуллина назвала беспрецедентным нынешний масштаб реструктуризации кредитов в РоссииФото: Анастасия Осипова
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Меньше чем за месяц российские банки получили заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Я бы хотела подчеркнуть, что масштаб реструктуризации действительно беспрецедентный. Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год», - заявила она в ходе совещания президента России Владимира Путина с руководителями крупнейших российских банков.

По ее словам, за неделю процент одобренных заявок на реструктуризацию кредитов физических лиц вырос до 60%. Набиуллиной утонила, что на 15 апреля в 16 банков поступило 554 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов, а на этой неделе еще 230 тысяч.

Напомним, в ходе совещания первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов сообщил, что российская банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах, но ее ресурсы не безграничны. По его словам, объем подлежащих реструктуризации кредитов из проблемных отраслей экономики оценивается в 4-5 триллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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