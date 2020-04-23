2020-04-23T18:58:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Собянин рассказал, хватает ли в больницах Москвы мест для больных коронавирусом

В планах властей довести количество коек до 30 тысяч
Андрей АБРАМОВ
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В планах властей довести количество коек до 30 тысячВ планах властей довести количество коек до 30 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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23 апреля Сергей Собянин выступал в прямом эфире по поводу развития ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве. Мэра спросили, хватит ли в больницах столицы мест. Глава города ответил утвердительно.

— Сегодня в оперативном режиме работает около 15 тысяч коек коронавирусных. По плану вводим практически еженедельно 1-2 больницы, чтобы довести до максимума — 27-30 тысяч коек, — рассказал Собянин в эфире канала «Россия24».

Также мэр сообщил, что строятся легковозводимые корпуса рядом с действующими инфекционными клиниками. Это нужно для долечивания те, кто нормально себя чувствует, кому не нужно лежать в реанимации, но нужен врачебный контроль.

— Они [новые корпуса] специально расположены рядом с клиниками, где есть высокотехнологичное оборудование, чтобы перевести больного в случае чего в реанимацию, — добавил Собянин.

Помимо стационаров созданы 45 поликлинических «ковидных» центров, которые работаю крыгле сутки. Там делают КТ-диагностику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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