Сергей Собянин рассказал, хватает ли в больницах Москвы мест для больных коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T18:58:47+03:00

В планах властей довести количество коек до 30 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В планах властей довести количество коек до 30 тысяч

Изменить размер текста: A A

23 апреля Сергей Собянин выступал в прямом эфире по поводу развития ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве. Мэра спросили, хватит ли в больницах столицы мест. Глава города ответил утвердительно.

— Сегодня в оперативном режиме работает около 15 тысяч коек коронавирусных. По плану вводим практически еженедельно 1-2 больницы, чтобы довести до максимума — 27-30 тысяч коек, — рассказал Собянин в эфире канала «Россия24».

Также мэр сообщил, что строятся легковозводимые корпуса рядом с действующими инфекционными клиниками. Это нужно для долечивания те, кто нормально себя чувствует, кому не нужно лежать в реанимации, но нужен врачебный контроль.

— Они [новые корпуса] специально расположены рядом с клиниками, где есть высокотехнологичное оборудование, чтобы перевести больного в случае чего в реанимацию, — добавил Собянин.

Помимо стационаров созданы 45 поликлинических «ковидных» центров, которые работаю крыгле сутки. Там делают КТ-диагностику.

ИСТОЧНИК KP.RU