ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

23 Апр 2020 2020-04-23T20:25:32+03:00

За сутки в разных странах мира медики выявили 73 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

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По состоянию на четверг, 23 апреля, количество погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 175 тыс. человек, число заразившихся – более 2,5 млн.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за минувшие сутки в разных странах мира медики выявили 73 657 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зафиксировали 6 689 смертей. За все время эпидемии в мире выявлено 2 544 792 случая инфицирования COVID-19, а жертвами инфекции стало 175 694 человек.

Лидерство по количеству зараженных продолжают удерживать Соединенные Штаты, где зарегистрировано уже 800 926 случаев заражений. Второе и третье места долгое время занимают Испания, где заразилось 208 389, и Италия с 187 327 заболевшими.

В пятерку лидеров до сих пор входят Германия (148 046) и Великобритания (133 499). За ними следуют Франция (117 961), Турция (98 674), Иран (85 996), Китай (84 301) и Россия (62 773).

ИСТОЧНИК KP.RU