2020-04-23T22:48:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года возросло до 288 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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До 30 апреля в столице действует режим полной самоизоляцииДо 30 апреля в столице действует режим полной самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года возросло до 288 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксирован уже 33940 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1959 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 2448 пациентов, за сутки – 181.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 40,5% новых пациентов – молодые люди от 18 до 45 лет, 37,5% – больные в возрасте от 46 до 65 лет, 11,5% – от 66 до 79 лет, 7,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 3% – дети и подростки до 18 лет.

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, число инфицированных коронавирусом в столице снижается уже третьи сутки подряд. Ранее известный российский вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сказал, что примерно к этому времени специалисты и ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости. Однако, как уточнил эксперт, действительно ли это выход на плато, станет понятно только к концу недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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