2020-04-23T22:47:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года составило 2448 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Число инфицированных коронавирусом в столице снижается уже третьи сутки подрядЧисло инфицированных коронавирусом в столице снижается уже третьи сутки подрядФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года составило 2448 человек. За последние сутки из столичных больниц был выписан 181 благополучно излечившийся пациент.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксирован уже 33940 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1959 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем по-прежнему почти половина из них (40,5%) – люди от 18 до 45 лет. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 37,5% новых пациентов – в возрасте от 46 до 65 лет, 11,5% – от 66 до 79 лет, 7,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 3% – дети и подростки до 18 лет.

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, число инфицированных коронавирусом снижается уже третьи сутки подряд. Напомним, как писал сайт kp.ru, до 30 апреля в столице действует режим полной самоизоляции, а для поездок по городу ввели систему электронных пропусков.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года составило 2448 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 апреля 2020: До конца месяца откроют 17 больниц для больных
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 апреля 2020 года превысило 7 тысяч человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 апреля 2020 приближается к 34 тысячам человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года возросло до 288 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 24 апреля 2020: Число заболевших снижается три дня подряд
США хотят вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий
В Минздраве рассказали, что коронавирус вызывает у пациентов необычное течение пневмонии
В магазинах ввели новое правило для россиян
Украина в ГА ООН заблокировала российский проект резолюции по борьбе с коронавирусом
В Мали заразились коронавирусом 26 сотрудников миссии ООН
«Я и не торопился»: Додон прокомментировал решение КС Молдавии приостановить кредит от России
Песков: Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России пока нет
Ученый назвал «лучшего друга» и «главного врага» коронавируса
Программа льготной ипотеки под 6,5% распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября
Мэр Вашингтона: Пик заболеваемости коронавирусом в столице США ожидается в середине мая
Американцы начали получать чеки от Трампа
Трамп: Солнечный свет убивает коронавирус за минуту
Проблем с доступом к интернет-ресурсам Европы из-за самоизоляции не возникло
У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат
Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей
В США упал небольшой одномоторный самолет
В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране
Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины
Еврокомиссия 6 мая представит план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса
С начала пандемии коронавируса хакеры стали атаковать сайты ВОЗ в пять раз чаще