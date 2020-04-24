Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года составило 2448 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года составило 2448 человек. За последние сутки из столичных больниц был выписан 181 благополучно излечившийся пациент.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксирован уже 33940 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1959 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем по-прежнему почти половина из них (40,5%) – люди от 18 до 45 лет. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 37,5% новых пациентов – в возрасте от 46 до 65 лет, 11,5% – от 66 до 79 лет, 7,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 3% – дети и подростки до 18 лет.
Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, число инфицированных коронавирусом снижается уже третьи сутки подряд. Напомним, как писал сайт kp.ru, до 30 апреля в столице действует режим полной самоизоляции, а для поездок по городу ввели систему электронных пропусков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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