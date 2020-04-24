2020-04-24T01:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Проблем с доступом к интернет-ресурсам Европы из-за самоизоляции не возникло

К такому выводу пришли аналитики после исследования влияния роста трафика во время пандемии коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Изоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы ЕвропыИзоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ожидаемых проблем с доступом к интернет-ресурсам Европы из-за самоизоляции не возникло, говорится в исследовании Ассоциации регистратур национальных доменов европейских стран CENTR.

Специалисты проанализировали рост трафика с середины марта, когда в большинстве европейских стран ввели строгие ограничения, а законопослушные граждане осели по домам, и пришли к выводу, что даже десятикратное увеличение числа посещений заметных проблем с работой сетевых ресурсов не создаст.

Отмечается, что распределенная инфраструктура системы DNS ((Domain Name System), около двух десятков лет периодически сталкивающейся с DDoS-атаками, практически исключает их перегрузку, а сейчас ее загрузка составила около 10%. При этом количество зарегистрированных доменов выросло всего на 2%, именно такой динамики в CENTR и ожидали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон попросил стриминговые платформы транслировать фильмы и сериалы в более плохом качестве – перейти на стандартное разрешение, чтобы снизить трафик в европейских сетях и «сохранить интернет-соединение для всех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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