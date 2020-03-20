Россияне из-за коронавируса массово переходят на работу из дома: новостройкам может не хватить интернета

Все больше россиян переводят на работу из дома. По данным опроса портала Работа.ру, запретили сотрудникам появляться в офисах уже 13% отечественных компаний.

По домам отправляют тех, кому для исполнения обязанностей не нужны станки или какое-то другое оборудование – достаточно ноутбука. И домашнего интернета. Тут-то и кроется опасность – а справятся ли сети, которые рассчитаны на то, что люди придут с работы и максимум посмотрят сериал, с интенсивной деловой перепиской и работой специальных программ?

Операторы уже заметили «миграцию» трафика в Москве и других крупных городах. Теперь интернетом активно пользуются в спальных районах даже днем.

- Для большинства провайдеров это не вызывает проблем. Запас мощности большой. MSK-IX, оператор платформ для масштабирования сетей и сервисов в интернете, специально мониторил трафик: пиковые значения довольно высокие, но каких-то особых перегрузок не видно, - рассказал «Комсомольской правде» ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Проблемы, по его словам, возникают там, где в доме, квартале или целом районе один-единственный интернет-провайдер. Особенно если у него небольшой канал связи. - Такая ситуация нередко складывается в новостройках, - говорит Казарян. – При сдаче дома туда заходит один-единственный провайдер и на безальтернативной основе подключает новоселов. Повлиять на провайдера, у которого сильно упала скорость интернета, довольно сложно. Можно написать в компанию или Роскомнадзор, на такое случается довольно редко. А вот если у человека нет выбора между провайдерами, а качество услуг его не устраивает, может сработать жалоба в Федеральную антимонопольную службу. Тем временем практически все крупные провайдеры, особенно в столице, отмечают выросший на 15-20% спрос на новые подключения домашнего интернета. Если человек раньше приезжал домой в буквальном смысле принять душ и поспать, теперь приходится обустраивать там и рабочее пространство.

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А вот в Европе провайдеры не справляются с выросшим спросом. Правда, там речь идет скорее о развлечениях, а не о работе. Дошло до того, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон попросил стриминговый сервис Netflix транслировать фильмы и сериалы в более плохом качестве.

- Чтобы сохранить интернет-соединение для всех, давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет особой необходимости, - предложил он.

Netflix согласился, и, как ожидается, эта мера позволит снизить трафик в европейских сетях почти на 25%. Да, картинка будет похуже, зато интернет будет у всех работать.

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