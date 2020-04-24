2020-04-24T08:55:13+03:00
Общество

«Медиалогия» посчитала число упоминаний коронавируса в соцсетях

И назвала другие актуальные темы, про которые говорят по несколько тысяч раз в день
Елена АКИМОВА
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Слово коронавирус упоминалось в соцсетях с начала года более 60 млн разСлово коронавирус упоминалось в соцсетях с начала года более 60 млн разФото: Евгения ГУСЕВА
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Компания «Медиалогия» посчитала, сколько раз коронавирус упоминался в соцсетях с 1 января 2020 года по 21 апреля.

Показатель получился огромным – порядка 69 миллиона раз. Если с начала года про эпидемию говорили не так часто, то с 18 марта начался стремительный рос. Только с этого времени и до окончания периода исследования зафиксировано порядка 51 миллиона упоминаний, пишет RT.

В исследовании отражена и другая, волнующая пользователей информация. В день появляются десятки, а иногда и сотни тысяч постов про кризис и нефть.

Слово кризис упоминалось в соцсетях за отчетный период 8,7 миллионов раз, а нефть – 6,1 млн раз.

Для исследования использовались данные из соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, с форумов и из блогов.

Согласно официальным данным, число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 24 апреля 2020 года возросло до 4891 человека. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в разных регионах нашей страны зафиксировано 62773 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 4774 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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