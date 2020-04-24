«Медиалогия» посчитала число упоминаний коронавируса в соцсетях
Компания «Медиалогия» посчитала, сколько раз коронавирус упоминался в соцсетях с 1 января 2020 года по 21 апреля.
Показатель получился огромным – порядка 69 миллиона раз. Если с начала года про эпидемию говорили не так часто, то с 18 марта начался стремительный рос. Только с этого времени и до окончания периода исследования зафиксировано порядка 51 миллиона упоминаний, пишет RT.
В исследовании отражена и другая, волнующая пользователей информация. В день появляются десятки, а иногда и сотни тысяч постов про кризис и нефть.
Слово кризис упоминалось в соцсетях за отчетный период 8,7 миллионов раз, а нефть – 6,1 млн раз.
Для исследования использовались данные из соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, с форумов и из блогов.
Согласно официальным данным, число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 24 апреля 2020 года возросло до 4891 человека. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в разных регионах нашей страны зафиксировано 62773 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 4774 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
ИСТОЧНИК KP.RU