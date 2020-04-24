Помощник Глазьева прокомментировал критику ЦБ

24 Апр 2020 2020-04-24T10:26:48+03:00

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Банк России требует сдержать информационную активность министра

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Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность Сергея Глазьева.

Он сообщил, что Глазьев не проводил никакие переговоры с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему. Помощник министра также попросил читать все рекомендации Глазбева на его сайте.

- Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились, - ответил Сергей Ткачук порталу "Подъём".

ИСТОЧНИК KP.RU