Медики рекомендует принимать витамин D во время изоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T10:27:29+03:00

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Людям, которые остаются в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса, необходимо ежедневно принимать витамин D. Пить его нужно не курсом. А до самого окончания домашнего режима. Такие рекомендации дали в управлении здравоохранения Англии. Аналогичный порядок уже введен и в других частях Великобритании – Шотландии и Уэльсе.

«К сожалению, поскольку коронавирус продолжает влиять на нашу жизнь, многие из нас проводят на воздухе очень немного времени. Сейчас очень важно соблюдать все рекомендации правительства и оставаться дома, но в то же время многие из нас недополучают солнечные лучи, а это означает, что мы должны следить за тем, чтобы в организме не возникла нехватка витамина D», - цитирует Сару Станнер из Британского фонда диетологов «Российская газета».

Медики добавили, что если человек не выходит из дома более продолжительное время, например, не бывает на улице по состоянию здоровья или проживает в доме престарелых, тогда ему рекомендуется принимать витамин D круглый год.

Напомним, ранее диетолог рассказала, в каких продуктах содержится витамин D.

ИСТОЧНИК KP.RU