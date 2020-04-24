2020-04-24T12:03:09+03:00
Экономика

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Показатель оттока долларов из банковских организаций стал самым большим с 2008 года
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Эксперты предполагают, что россияне начали забирать валюты других государств из-за обвала курса российской валюты и ситуации на рынке энергетических ресурсовЭксперты предполагают, что россияне начали забирать валюты других государств из-за обвала курса российской валюты и ситуации на рынке энергетических ресурсовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На фоне обвала рубля и падения цен на нефтяные ресурсы житель России начали массового забирать иностранную валюту из банков страны. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.

Специалисты регулятора отметили, что остатки валюты на депозитах россиян в начала текущего месяца составили 89,3 миллиарда долларов против 94,3 миллиарда долларов в начале прошлого месяца. Отток валюты из банков, таким образом, составил 5 миллиардов долларов (примерно 5,3%), а это является самым большим показателем за историю отчислений с 2008 года.

Также выросли остатки на депозитах российской валюты – на 20 миллиардов, достигнув отметки в 24,5 триллиона рублей.

Эксперты предполагают, что россияне начали забирать валюты других государств из-за обвала курса российской валюты и ситуации на рынке энергетических ресурсов после разрыва сделки ОПЕК+. Кроме того, в марте этого года стало известно о грядущем введении налога на проценты с вкладов в банках. Такой закон вступит в силу через 2 года и под его действие попадут валютный депозиты, пересчитанные по курсу Центробанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
Генпрокуратура признала фейком видео про быстрый возврат налогов
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков
Путин подписал закон о получении российского гражданства без отказа от иностранного
Коронавирусом заразился управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий
В Совфеде прокомментировали блокировку резолюции ООН украинскими дипломатами
Том Хэнкс поддержал затравленного мальчика по имени Корона и вручил ему ценный подарок
В регионах цифровые пропуска для работы будут действовать только сутки
Психиатр дал советы, как организовать свой режим на самоизоляции
Опубликованы новые данные о заболевших коронавирусом в России
Президент ЮАР не смог с первого раза надеть маску в прямом эфире
ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты "Мир"
В России за сутки 60 человек умерли от коронавируса
В Москве от коронавируса вылечились уже 2 735 человек
Минздрав выпустил рекомендации по лечению беременных от коронавируса
Медики рекомендует принимать витамин D во время изоляции
Помощник Глазьева прокомментировал критику ЦБ
Курс рубля на 24 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,76 рубля, евро 80,3 рубля
Первая европейская страна открывает границы
Работодатели оказались не готовы к переводу сотрудников на удаленную работу
Специалисты назвали главные угрозы для беременных во время самоизоляции
В регионах рассказали о росте безработицы