Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

24 Апр 2020 2020-04-24T12:03:09+03:00

Эксперты предполагают, что россияне начали забирать валюты других государств из-за обвала курса российской валюты и ситуации на рынке энергетических ресурсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Показатель оттока долларов из банковских организаций стал самым большим с 2008 года

Изменить размер текста: A A

На фоне обвала рубля и падения цен на нефтяные ресурсы житель России начали массового забирать иностранную валюту из банков страны. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.

Специалисты регулятора отметили, что остатки валюты на депозитах россиян в начала текущего месяца составили 89,3 миллиарда долларов против 94,3 миллиарда долларов в начале прошлого месяца. Отток валюты из банков, таким образом, составил 5 миллиардов долларов (примерно 5,3%), а это является самым большим показателем за историю отчислений с 2008 года.

Также выросли остатки на депозитах российской валюты – на 20 миллиардов, достигнув отметки в 24,5 триллиона рублей.

Эксперты предполагают, что россияне начали забирать валюты других государств из-за обвала курса российской валюты и ситуации на рынке энергетических ресурсов после разрыва сделки ОПЕК+. Кроме того, в марте этого года стало известно о грядущем введении налога на проценты с вкладов в банках. Такой закон вступит в силу через 2 года и под его действие попадут валютный депозиты, пересчитанные по курсу Центробанка.

ИСТОЧНИК KP.RU