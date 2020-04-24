Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы

24 Апр 2020 2020-04-24T23:18:26+03:00

С такой просьбой крупнейшие американские авиаперевозчики обратились к Федеральному авиационному управлению

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Чтобы хоть как-то покрыть убытки во время пандемии коронавируса COVID-19, крупнейшие американские авиаперевозчики решили переделать свои пассажирские лайнеры в грузовые самолеты, и обратились к Федеральному авиационному управлению США с просьбой разрешить им перевозить грузы в салонах для пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU