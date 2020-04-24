2020-04-24T23:55:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля

Вывозной рейс «Рим – Петербург – Москва» запланирован на среду
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вывозной рейс «Рим – Петербург – Москва» запланирован на средуВывозной рейс «Рим – Петербург – Москва» запланирован на средуФото: Иван ВИСЛОВ
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На следующей неделе россияне вернутся на Родину из Рима. Вывозной рейс «Рим – ПетербургМосква» для эвакуации наших соотечественников на фоне вспышки коронавируса COVID-19 во всем мире запланирован на среду, 29 апреля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минкомсвязи России.

В сообщении министерства уточняется, что вылет рейса № AFL2419 «Рим – Петербург – Москва» должен состояться в 14:10 по местному времени.

На сегодняшний день в Италии заразились коронавирусом около 190 тысяч человек, от пневмонии и других осложнений COVID-19 скончались свыше 25,5 тысяч больных, выздоровели более 57,5 тысяч пациентов итальянских больниц.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы, часть наших соотечественников уже вернулись домой из зарубежных поездок.

Достопримечательности Рима пустуют в годовщину основания города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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