2020-04-06T21:04:46+03:00
Общество

Россия возобновила вывоз россиян на родину

В понедельник будут совершены первые два рейса в Екатеринбург и Нижний Новгород
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия возобновила вывоз россиян на родинуРоссия возобновила вывоз россиян на родинуФото: Иван ВИСЛОВ
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Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за рубежа. В понедельник, 6 апреля, будут совершены первые два рейса: из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгорород. Об этом сообщили в координационном Совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

В Совете уточнили, что информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте «Стопкоронавирус.рф» и портале госуслуг gosuslugi.ru.

Напомним, авиасообщение с иностранными государствами было приостановлено еще с 27 марта, но совершались вывозные международные рейсы, чтобы вернуть россиян на родину. Однако 4 апреля правительство сообщило об отмене и этих рейсов.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российским властям необходимо «взять тайм-аут» по вывозу россиян из-за границы для того, чтобы в течение двух дней составить «четкий график» и представлять, кто, в каком количестве и куда должен прилететь

ИСТОЧНИК KP.RU

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