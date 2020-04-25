2020-04-25T04:17:58+03:00
В мире

Легендарный оперный театр "Колон" превратили в завод по пошиву масок

Гордость латиноамериканского искусства использует свои мастерские для изготовления средств защиты
Антон ФОКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Легендарный аргентинский театр "Колон", считающийся одной из наиболее значимых оперных сцен мира, тоже решил присоединиться к борьбе с коронавирусом и начал вместо постановки спектаклей производить марлевые повязки. Об этом сообщает Рейтер.

В театре работает более 50 волонтеров, которые оказывают содействие артистам и режиссерам - шьют балетные пачки, изготавливают реквизит, а также помогают в оформлении сцены. Теперь они задействованы в пошиве защитных масок, на которых нанесен логотип театра.

Как рассказал главный режиссер Энрике Бордолини, преимуществом "Колона" является то, что фактически все декорации и костюмы создаются на производстве, которое имеется у творческого коллектива. Теперь каждую неделю специалисты театра дают стране по 1500 масок.

- Я испытываю от этой работы такое же удовольствие, как от создания костюма, - признается главный "портной" театра Стелла Марис Лопес. - Для меня это такой же повод для гордости.

Для "Колона" пошив масок является хорошей возможностью "занять" коллектив в то время как выступления на сцене в Буэнос-Айресе и гастроли оказались отмененными. В Аргентине карантинный режим введен с 20 марта. Всего в стране зафиксировано более 3 тысяч случаев коронавируса, 167 человек скончались от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские тесты на коронавирус сравнят с немецкими разработками
В Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший больных с COVID-19
В США умер украинский актер Дмитрий Дьяченко – звезда «Дневников Чернобыля»
Легендарный оперный театр "Колон" превратили в завод по пошиву масок
Reuters: Китай отправил в КНДР врачей из-за слухов, что Ким Чен Ын заболел
Суд в США оштрафовал Facebook на $5 миллиардов
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии
Российскому летчику Ярошенко в США отказали в досрочном освобождении
Ракета «Союз-2.1а» готова к старту с Байконура
Анна Нетребко и другие звезды «Метрополитен-оперы» споют из дома
Нью-Йорк отказывается от военных госпиталей
Помпео предложил финансировать программы ВОЗ только в семи странах
Американские сенаторы призвали генсека ООН проверить деятельность ВОЗ
Цена нефти Brent выросла на 3,47% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы