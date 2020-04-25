Легендарный оперный театр "Колон" превратили в завод по пошиву масок

25 Апр 2020 2020-04-25T04:17:58+03:00

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Легендарный аргентинский театр "Колон", считающийся одной из наиболее значимых оперных сцен мира, тоже решил присоединиться к борьбе с коронавирусом и начал вместо постановки спектаклей производить марлевые повязки. Об этом сообщает Рейтер.

В театре работает более 50 волонтеров, которые оказывают содействие артистам и режиссерам - шьют балетные пачки, изготавливают реквизит, а также помогают в оформлении сцены. Теперь они задействованы в пошиве защитных масок, на которых нанесен логотип театра.

Как рассказал главный режиссер Энрике Бордолини, преимуществом "Колона" является то, что фактически все декорации и костюмы создаются на производстве, которое имеется у творческого коллектива. Теперь каждую неделю специалисты театра дают стране по 1500 масок.

- Я испытываю от этой работы такое же удовольствие, как от создания костюма, - признается главный "портной" театра Стелла Марис Лопес. - Для меня это такой же повод для гордости.

Для "Колона" пошив масок является хорошей возможностью "занять" коллектив в то время как выступления на сцене в Буэнос-Айресе и гастроли оказались отмененными. В Аргентине карантинный режим введен с 20 марта. Всего в стране зафиксировано более 3 тысяч случаев коронавируса, 167 человек скончались от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU