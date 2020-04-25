В Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший больных с COVID-19

25 Апр 2020 2020-04-25T05:08:16+03:00

Анестезиолог-реаниматолог 20 лет проработал в больнице им. Боткина, а затем перешел в Елизаветинскую больницу

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В ночь на субботу, 25 апреля, из Санкт-Петербурга пришла печальная весть: от последствий коронавируса скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, спасавший жизни больных с COVID-19 в Елизаветинской больнице, где проработал более двух десятилетий

«Сегодня в больнице им. Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет – до 25 февраля 2020 года. Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, искусственное насыщение крови кислородом) несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича - подтвержденный тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», - говорится в сообщении Елизаветинской больницы на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Коллеги отзываются об умершем враче, как об очень хорошем, добром, отзывчивом человеке и замечательном реаниматологе, а также выражают благодарность коллегам из Боткинской больницы, до последнего дня боровшимся за жизнь своего соратника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU