2020-04-25T05:08:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший больных с COVID-19

Анестезиолог-реаниматолог 20 лет проработал в больнице им. Боткина, а затем перешел в Елизаветинскую больницу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Фото: Денис Гришкин/ТАССАнестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Фото: Денис Гришкин/ТАСС
Изменить размер текста:

В ночь на субботу, 25 апреля, из Санкт-Петербурга пришла печальная весть: от последствий коронавируса скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, спасавший жизни больных с COVID-19 в Елизаветинской больнице, где проработал более двух десятилетий

«Сегодня в больнице им. Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет – до 25 февраля 2020 года. Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, искусственное насыщение крови кислородом) несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича - подтвержденный тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», - говорится в сообщении Елизаветинской больницы на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Коллеги отзываются об умершем враче, как об очень хорошем, добром, отзывчивом человеке и замечательном реаниматологе, а также выражают благодарность коллегам из Боткинской больницы, до последнего дня боровшимся за жизнь своего соратника.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ракета Победы вывела на орбиту «Прогресс МС-14»
Российские тесты на коронавирус сравнят с немецкими разработками
В Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший больных с COVID-19
В США умер украинский актер Дмитрий Дьяченко – звезда «Дневников Чернобыля»
Легендарный оперный театр "Колон" превратили в завод по пошиву масок
Reuters: Китай отправил в КНДР врачей из-за слухов, что Ким Чен Ын заболел
Суд в США оштрафовал Facebook на $5 миллиардов
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии
Российскому летчику Ярошенко в США отказали в досрочном освобождении
Ракета «Союз-2.1а» готова к старту с Байконура
Анна Нетребко и другие звезды «Метрополитен-оперы» споют из дома
Нью-Йорк отказывается от военных госпиталей
Помпео предложил финансировать программы ВОЗ только в семи странах
Американские сенаторы призвали генсека ООН проверить деятельность ВОЗ
Цена нефти Brent выросла на 3,47% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы