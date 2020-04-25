Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
В апреле 2023 год российские ученые планируют запустить на околоземную орбиту высотой в 800 километров биоспутник с животными и микроорганизмами, который пробудет в невесомости месяц. О «Бион-М», который уже прозвали «Ноевым ковчегом», рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
По его словам, в «ковчеге» полетят 75 мышей, мухи, а также различные растения и микроорганизмы, которые испытают на себе влияние дозы радиации, аналогичной трехлетнему полету космонавтов на борту Международной космической станции.
«Новый "Бион-М" будет летать на околоземной орбите высотой 800 километров. Так высоко живых организмов, не считая черепах, облетевших Луну, мы еще не запускали», - передает РИА Новости слова Шуршакова.
Напомним, сегодня, 25 апреля, с космодрома на Байконуре стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которую также называют ракетой Победы, и вывела на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-14»
ИСТОЧНИК KP.RU