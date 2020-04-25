Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»

25 Апр 2020 2020-04-25T09:29:22+03:00

Биоспутник с животными и микроорганизмами будет запущен на околоземную орбиту высотой в 800 километров

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В апреле 2023 год российские ученые планируют запустить на околоземную орбиту высотой в 800 километров биоспутник с животными и микроорганизмами, который пробудет в невесомости месяц. О «Бион-М», который уже прозвали «Ноевым ковчегом», рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

По его словам, в «ковчеге» полетят 75 мышей, мухи, а также различные растения и микроорганизмы, которые испытают на себе влияние дозы радиации, аналогичной трехлетнему полету космонавтов на борту Международной космической станции.

«Новый "Бион-М" будет летать на околоземной орбите высотой 800 километров. Так высоко живых организмов, не считая черепах, облетевших Луну, мы еще не запускали», - передает РИА Новости слова Шуршакова.

Напомним, сегодня, 25 апреля, с космодрома на Байконуре стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которую также называют ракетой Победы, и вывела на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-14»

ИСТОЧНИК KP.RU