2020-04-25T05:52:19+03:00
Наука

Ракета Победы вывела на орбиту «Прогресс МС-14»

Космический грузовик доставит на МКС воду, кислород, топливо и сухой груз [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Центр управления полетами. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССЦентр управления полетами. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Ракета-носитель «Союз-2.1а», которую также называют ракетой Победы, стартовала с космодрома на Байконуре и вывела на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-14», который должен доставить экипажу Международной космической станции баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки и сухой груз.

«Прогресс МС-14» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к МКС. Сближение космического корабля со станцией пройдет по сверхбыстрой схеме – после двух витков, его причаливание к стыковочному отсеку модуля «Звезда» запланировано через три часа и 20 минут. «Роскосмос» на своем сайте ведет трансляцию полета.

Ракета "Союз-2.1а" готова к старту с космодрома Байконур. Фото: twitter/roscosmos

Ракета "Союз-2.1а" готова к старту с космодрома Байконур. Фото: twitter/roscosmos

Напомним, как писал сайт kp.ru, кроме запасов воды, кислорода и топлива, «Прогресс МС-14» также доставит на МКС праздничную символику к Дню Победы – это первый запуск российского грузового корабля к орбитальной станции в 2020 году, и он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и орденов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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