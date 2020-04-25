25 Апр 2020 2020-04-25T12:14:01+03:00

Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Счетной палаты полагает, что для сохранения расходов бюджета в 2020 году потребуется 2 трлн руб. заимствований

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Последствия кризиса для бюджетной системы России могут растянуться на 2-4 года. Так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, для сохранения расходов бюджета в 2020 году потребуется 2 трлн руб. заимствований и столько же из Фонда национального благосостояния.

«На этот год можно не скупиться, на 2020-й, вот когда будет пик. Потом можно больше, может, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины – нестрашно», - сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале Россия-1.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в текущем году бюджет нашей стран «конечно» будет дефицитным. Он заявил, что в данной ситуации придется задействовать средства резервов Фонда национального благосостояния.

Говоря о дефицитном бюджете, глава Минфина отметил «фактор нефти». По его словам, текущая стоимость черного золота практически на 3 трлн рублей снизят объемы поступления нефтегазовых доходов и дефицит госбюджета при таких ценах составит 0,9% ВВП.

ИСТОЧНИК KP.RU