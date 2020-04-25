2020-04-25T20:06:36+03:00
В мире

Страны СНГ запускают проект «Подвиг75»

Проект стартует в социальных сетях
Алексей ОСИПОВ
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Проект стартует в социальных сетяхПроект стартует в социальных сетях
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По случаю 75-летия Победы страны СНГ в ООН запускают сегодня общий проект в социальных сетях «Подвиг75», который продлится до 9 мая. Его цель - почтить память соотечественников, благодаря беспрецедентному мужеству и патриотизму которых враг был сокрушён.

Каждая из стран поделится рассказами о национальных героях и их самоотверженных поступках в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, удастся создать в социальных сетях единую летопись подвигов наших народов, привлечь внимание общественности к роли СССР в освобождении Европы и мира от нацизма.

Еще один участник проекта - Музей Победы в Москве. В рамках его инициативы «В борьбе против нацизма мы были вместе» собраны архивные документы и фотографии, показывающие многонациональный характер великой Победы и вклад в неё каждой из республик СССР. Эти материалы будут активно использоваться при подготовке публикаций по теме #Подвиг75.

В нынешних условиях виртуальная мемориальная выставка станет важным примером столь востребованной сейчас международной солидарности. Она показывает единство стран СНГ в исторических оценках нашего героического прошлого. Совместный проект - лучший ответ на все попытки ревизии итогов войны и искажения фактов, который позволит сохранить общую память о самоотверженных подвигах наших соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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