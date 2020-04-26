Коронавирус в Московской области, последние новости на 26 апреля 2020: 605 заболевших за сутки, 8,5 тыс инфицированных за время пандемии

26 Апр 2020 2020-04-25T22:16:50+03:00

В области зафиксировано уже 8494 пациента с COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 26 апреля 2020

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Согласно официальной статистике, которую предоставил Оперативный штаб Подмосковья по ситуации с распространением коронавируса, всего в области зафиксировано уже 8494 пациента. Из них 605 за последние сутки. Многих инфицированных оставляют лечиться дома, оформив специальное соглашение, в котором заразившийся обязуется не покидать жилище в течение 14 суток (как минимум). Больных с хроническими заболеваниями или осложнениями кладут в стационары, где за их лечением наблюдают медики (в непрерывном режиме).

Количество умерших увеличилось до 69 - в отчете за прошлые сутки их было 66 (за весь период).

Число выздоровевших равняется теперь 272-м пациентам - 24 часа назад их было 262 (это тоже за весь период).

Очаги заражения: Одинцово, Люберцы, Мытищи, Красногорск и другие крупные муниципалитеты.

Как сообщил накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, областные больницы в ближайшее время получат более 200 новых автомобилей неотложной помощи - «из-за значительных нагрузок в период пандемии».

- Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%, - сообщили в пресс-службе губернатора. - Только в начале апреля поступило более 150 тысяч обращений на пульт скорой помощи. Все звонки обязательно отрабатываются. В случае экстренных ситуаций к жителю спешит бригада скорой, а если показания не угрожают жизни, то выезжает неотложная.

Также напомним, что в 2019 году областная станция скорой медпомощи получила 76 новых автомобилей (в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья»).

В Одинцове скоро откроется еще один инфекционный центр, где будут принимать больных коронавирусом.

- Это один из двух госпиталей, которые в нашей области открывает Минобороны, - пояснил губернатор на своих страничках в соцсетях. - Второй появится в Подольске в конце месяца. Они сейчас нужны нам как воздух.

Медцентр в Одинцове - это 100 современных коек, в том числе реанимационных, оборудованных всем необходимым. В штате - военные медики.

ИСТОЧНИК KP.RU