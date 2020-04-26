Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года составило 3047 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года составило 3047 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 312 благополучно излечившихся пациентов.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксированы уже 39509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2612 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем по-прежнему большинство из них (42%) – люди от 18 до 45 лет.
Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 37,5% новых пациентов – в возрасте от 46 до 65, 9% – от 66 до 79 лет, 4,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 7% – дети и подростки до 18 лет.
Штаб напоминает, что до 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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