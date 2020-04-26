26 Апр 2020 2020-04-26T03:35:47+03:00

Пожар на заводе «Техпрогресс» в Туле потушен. Фото: ГУ МЧС по Тульской области

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К этому часу огнеборцам удалось полностью справиться с крупным пожаром, вспыхнувшим на территории тульского завода «Техпрогресс», сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Тульской области. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщение о возгорании резиновых изделий на крытой площадке и в кирпичном административном здании предприятия поступило на пульт дежурного в 22:35 субботы, первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия уже через восемь минут. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Сообщалось также, что горел кабинет на первом этаже постройки.

«Открытое горение ликвидировано в 01:35. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении МЧС.

Завод «Техпрогресс» в Туле производит изделия из битума и дорожно-полимерную ленту «Лендор».

ИСТОЧНИК KP.RU