26 Апр 2020 2020-04-26T09:53:02+03:00

Роспотребнадзор: в России проведено уже более 2,8 млн тестов на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России проведено уже более 2,8 миллиона тестов на новую коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания находятся 173 тысячи человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что только за минувшие сутки проведено 156 тысяч тестов на коронавирус.

Напомним, в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке вице-премьер Татьяна Голикова сообщили, что в России наблюдается один из самых больших охватов тестирования на коронавирус среди населения и по данному показателю наша страна занимает второе место в мире.

Среди российских регионов в лидерах по числу проведенных тестов на коронавирус из расчета на сто тысяч населения находятся Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 74 588 случаев заражения коронавирусом в 85 регионов страны. Жертвами инфекции стали 681 человек, а выздоровели - 6 250.

ИСТОЧНИК KP.RU