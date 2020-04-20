2020-04-20T15:05:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В России наблюдается один из самых больших охватов тестирования на коронавирус среди населения

На территории государства провели более двух миллионов тестов на коронавирусную инфекцию
Ксения АНУФРИЕВА
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На территории страны есть 285 очагов заболевания, основной вес из них составляют медицинские организации или компании социального обслуживания.На территории страны есть 285 очагов заболевания, основной вес из них составляют медицинские организации или компании социального обслуживания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сегодняшний день в России наблюдается один из самых больших охватов тестирования среди населения. По данному показателю страна занимает второе место в мире. Об этом 20 апреля на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Всего тесты проведены 2 миллиона 53 тысячи раз. Это второй результат в мире. Это позволяет активно выявлять бессимптомные случаи, - отметила вице-премьер, уточнив, что на прошлой неделе среди выявленных случаев заражения коронавирусом 44% являлись бессимптомными.

По словам Татьяны Голиковой, на территории страны есть 285 очагов заболевания, основной вес из них составляют медицинские организации или компании социального обслуживания.

- За такими организациями должен быть установлен максимальный контроль. Во многих регионах количество заболевших связано именно с этими очагами, например, в республике Коми и Мурманской области, - отметила вице-премьер РФ.

Мэр российской столицы Сергей Собянин в ответ на данное заявление вице-премьера отметил, что нельзя напрямую сравнивать цифры выявления коронавируса, ведь «в других странах в приказном порядке запрещают проводить тестирование на дому».

- По другим государствам мы видим статистику только по тяжелой форме заболевания, - подчеркнул глава Москвы.

Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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