В России наблюдается один из самых больших охватов тестирования на коронавирус среди населения

20 Апр 2020 2020-04-20T15:05:21+03:00

На территории страны есть 285 очагов заболевания, основной вес из них составляют медицинские организации или компании социального обслуживания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории государства провели более двух миллионов тестов на коронавирусную инфекцию

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день в России наблюдается один из самых больших охватов тестирования среди населения. По данному показателю страна занимает второе место в мире. Об этом 20 апреля на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Всего тесты проведены 2 миллиона 53 тысячи раз. Это второй результат в мире. Это позволяет активно выявлять бессимптомные случаи, - отметила вице-премьер, уточнив, что на прошлой неделе среди выявленных случаев заражения коронавирусом 44% являлись бессимптомными.

По словам Татьяны Голиковой, на территории страны есть 285 очагов заболевания, основной вес из них составляют медицинские организации или компании социального обслуживания.

- За такими организациями должен быть установлен максимальный контроль. Во многих регионах количество заболевших связано именно с этими очагами, например, в республике Коми и Мурманской области, - отметила вице-премьер РФ.

Мэр российской столицы Сергей Собянин в ответ на данное заявление вице-премьера отметил, что нельзя напрямую сравнивать цифры выявления коронавируса, ведь «в других странах в приказном порядке запрещают проводить тестирование на дому».

- По другим государствам мы видим статистику только по тяжелой форме заболевания, - подчеркнул глава Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774283" frameborder="0"></iframe> Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU