В России наблюдается один из самых больших охватов тестирования на коронавирус среди населения
На сегодняшний день в России наблюдается один из самых больших охватов тестирования среди населения. По данному показателю страна занимает второе место в мире. Об этом 20 апреля на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Всего тесты проведены 2 миллиона 53 тысячи раз. Это второй результат в мире. Это позволяет активно выявлять бессимптомные случаи, - отметила вице-премьер, уточнив, что на прошлой неделе среди выявленных случаев заражения коронавирусом 44% являлись бессимптомными.
По словам Татьяны Голиковой, на территории страны есть 285 очагов заболевания, основной вес из них составляют медицинские организации или компании социального обслуживания.
- За такими организациями должен быть установлен максимальный контроль. Во многих регионах количество заболевших связано именно с этими очагами, например, в республике Коми и Мурманской области, - отметила вице-премьер РФ.
Мэр российской столицы Сергей Собянин в ответ на данное заявление вице-премьера отметил, что нельзя напрямую сравнивать цифры выявления коронавируса, ведь «в других странах в приказном порядке запрещают проводить тестирование на дому».
- По другим государствам мы видим статистику только по тяжелой форме заболевания, - подчеркнул глава Москвы.
Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»