2020-04-26T10:54:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечились более 3 175 человек

За последние сутки выздоровели 128 пациентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве от коронавируса вылечились более 3 175 человекВ Москве от коронавируса вылечились более 3 175 человекФото: REUTERS
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За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 128 человек. Таким образом число выздоровевших пациентов с COVID-19 в столицы увеличилось до 3 175. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, то количество «количество выздоровевших продолжает увеличиваться».

Заммэра добавила, что после лечения проводятся специальные исследования для подтверждения отсутствия у человека заболевания. Кроме того, в каждом конкретном случае инфицирования врач назначает индивидуальное лечение, которое зависит от конкретных симптомов и тяжести протекания заболевания, а также в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшие сутки в России проведено 156 тысяч тестов на коронавирус, всего сделано более 2,8 миллиона тестов, а под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания сейчас находятся 173 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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