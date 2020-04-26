В больницах города Ухань не осталось ни одного пациента с коронавирусом
В воскресенье, 26 апреля, в больницах китайского города Ухань, ставшего очагом вспышки новой коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с коронавирусом. Об этом сообщили пласти КНР.
«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», - заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
Последним данным с самого начала пандемии коронавируса в провинции Хубэй зарегистрировали 68 128 случаев заражения, из них 63 604 человека уже выздоровели, но 4 512 умерли. В то же время по всему Китаю выявлено 82 827 заболевших, из них за минувшие сутки только 11 человек, жертвами инфекции стали 4 632 человека, 77 394 выздоровели и пока в стране остается 801 пациент, из которых 51 находится в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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