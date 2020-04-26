2020-04-26T16:32:23+03:00
Общество

Впервые от коронавируса умер архиерей РПЦ

Болезнь была обнаружена у епископа Железногорского Вениамина, он умер в реанимации в Курске
Юлия САЛЬНИКОВА
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У священника обнаружили двухстороннюю пневмонию на фоне зараженияУ священника обнаружили двухстороннюю пневмонию на фоне зараженияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Впервые от коронавируса умер архиерей РПЦ, это подтвердили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

Диагноз епископу Железногорскому и Льговскому Вениамину поставили около недели назад. Из-за заражения коронавирусом у 54-летнего священника развилась двухсторонняя пневмония. Его состояние ухудшилось несколько дней назад, медики приняли решение о госпитализации в инфекционную больницу Курска. 25 апреля из обычной палаты его перевели в реанимацию, но усилия врачей не помогли - 26 апреля архиерей умер.

-Епископ Вениамин (Королев) родился 26 октября 1965 года в селе Верхососенье Покровского райнона Орловской области в семье рабочих. Крещен в младенчестве,- сообщили в пресс-службе.

Он являлся делегатом Поместного Собора Русской Православной Церкви, 19 августа 2012 года возведен в сан архимандрита.

Ранее в РПЦ сообщали, что коронавирус обнаружен в 14 московских храмах. Болезнь обнаружили у управляющего делами РПЦ митрополита Дионисия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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