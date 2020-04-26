2020-04-26T23:23:39+03:00
Спорт

В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе главного тренера Юрия Семина

Марко Николич не должен заменить Семина
Юлия КЕКОВА
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Бывший главный тренер национальной сборной Юрий СеминБывший главный тренер национальной сборной Юрий СеминФото: Константин ИВАНОВ
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Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков рассказал, как на самом деле обстоит ситуация с главным тренером команды.

- Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера "Локомотива"? Спрашивайте об этом лучше у тех, кто это написал. Я слухи не собираюсь комментировать, - заявил Мещеряков Sport24.

Также он сравнил ничем не обоснованные высказывания в СМИ с надписями на заборе. напомним, ранее издание HotSport сообщило, что 40-летний серб Николич якобы уже подписал двухгодовой контракт, с возможным продлением срока, с московской командой. Сообщалось, что именно он возглавит "Локоматив" с 1 июля 2020 года, а его помощниками станут Радое Смилянич и Горан Басара.

Напомним, ранее выдающийся футбольный специалист, бывший главный тренер национальной сборной Семин рассказал о перспективах российского футбола в эфире Радио «КП». По его мнению, у наших спортсменов есть потенциал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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