В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе главного тренера Юрия Семина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков рассказал, как на самом деле обстоит ситуация с главным тренером команды.
- Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера "Локомотива"? Спрашивайте об этом лучше у тех, кто это написал. Я слухи не собираюсь комментировать, - заявил Мещеряков Sport24.
Также он сравнил ничем не обоснованные высказывания в СМИ с надписями на заборе. напомним, ранее издание HotSport сообщило, что 40-летний серб Николич якобы уже подписал двухгодовой контракт, с возможным продлением срока, с московской командой. Сообщалось, что именно он возглавит "Локоматив" с 1 июля 2020 года, а его помощниками станут Радое Смилянич и Горан Басара.
Напомним, ранее выдающийся футбольный специалист, бывший главный тренер национальной сборной Семин рассказал о перспективах российского футбола в эфире Радио «КП». По его мнению, у наших спортсменов есть потенциал.
ИСТОЧНИК KP.RU