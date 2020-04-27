Умер Леонид Лубяницкий, автор известных фотографий Высоцкого и Барышникова
В Нью-Йорке в возрасте 82 лет умер Леонид Лубяницкий - русско-американский автор известных всему миру фотографий.
В последние годы своей жизни знаменитый фотограф боролся с раком и находился в реабилитационном центре в Верхнем Ист-Сайде, уточняет издание RUNYweb.
Популярность Лубяницкому принесли фотоснимки барда Владимира Высоцкого, танцовщика Михаила Барышникова, виолончелиста Мстислава Ростроповича, президента США Ричарда Никсона, бразильского футболиста Пеле, американского драматурга Артура Миллера и других. Также он учил фоторемеслу Барышникова и был в теплых дружеских отношениях с поэтом Иосифом Бродским.
Леонид Лубяницкий - фотограф в третьем поколении, лауреат многочисленных профессиональных премий. Его снимки были напечатаны во многих американских изданиях, среди которых New York Times, Time, Fortune, People и Vogue. Фотографией он увлекся, когда его призвали на службу в ряды Советской армии.
ИСТОЧНИК KP.RU