2020-04-27T03:13:34+03:00
Общество

Умер Леонид Лубяницкий, автор известных фотографий Высоцкого и Барышникова

В Нью-Йорке на 83 году жизни умер Леонид Лубяницкий
Юлия КЕКОВА
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В Нью-Йорке в возрасте 82 лет умер Леонид Лубяницкий - русско-американский автор известных всему миру фотографий.

В последние годы своей жизни знаменитый фотограф боролся с раком и находился в реабилитационном центре в Верхнем Ист-Сайде, уточняет издание RUNYweb.

Популярность Лубяницкому принесли фотоснимки барда Владимира Высоцкого, танцовщика Михаила Барышникова, виолончелиста Мстислава Ростроповича, президента США Ричарда Никсона, бразильского футболиста Пеле, американского драматурга Артура Миллера и других. Также он учил фоторемеслу Барышникова и был в теплых дружеских отношениях с поэтом Иосифом Бродским.

Леонид Лубяницкий - фотограф в третьем поколении, лауреат многочисленных профессиональных премий. Его снимки были напечатаны во многих американских изданиях, среди которых New York Times, Time, Fortune, People и Vogue. Фотографией он увлекся, когда его призвали на службу в ряды Советской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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