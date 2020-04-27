Юрист рассказал, можно ли студентам добиться пересчета платы за обучение в связи с коронавирусом
Студенты многих вузов обсуждают, могут ли они добиться пересчета платы за обучение после того, как дистанционная форма заменила очкую. На «удаленке» обучающиеся находятся с середины марта, после того как в стране были приняты меры для предотвращения распространения коронавируса.
- Дистанционное обучение не компенсирует в полной мере весь образовательный процесс студентов, а следовательно, не может рассматриваться как полноценная замена очной формы обучения. По нашему мнению, и плата за него должна быть ниже, — подобные петиции создаются десятками и активно подписываются студентами.
В вузах настаивают, что оснований для пересмотра стоимости договора нет, так как учебный процесс воссоздается полностью: сохранено расписание, контакт преподавателей со студентами.
— Если говорить о затратах труда преподавателей, то общеизвестно, что они возросли. Научно-педагогическим работникам приходится больше времени тратить на подготовку к занятиям, регулярно отвечать на вопросы студентов в чатах или личных сообщениях, поступающих через различные каналы коммуникации, — комментирует «Известиям» первый проектор РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Затраты многих образовательных учреждений увеличились, так как возросли счета за электроэнергию, оплату электронных сервисов, которые позволяют организовать удаленную работу с большим количеством студентов.
Тем не менее, пересмотр стоимости обучения возможен. Стороны могут решить этот вопрос в досудебном порядке или в суде, настаивает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный», доцент МГИМО Константин Трапаиде.
— Необходимо доказать, что есть необходимость возврата денежных средств или компенсации, так как недоучились очно. Но если качество учебного процесса не упало и издержки не уменьшились, то суды, скорее всего, примут это во внимание. Рассчитывать на компенсацию стоит при пассивной позиции вуза, - отмечает юрист.
Студентам он советует аргументировать свою позицию снижением трудозатрат преподавателей или ухудшением качества услуг.
До 30 апреля россияне продолжат сохранять режим самоизоляции. Школьники и студенты будут учиться из дома. Работающее население, по возможности, тоже переведено в дистанционный режим. При этом бизнес попросили сохранить заработную плату сотрудникам.
Пока число заболевших коронавирусом регулярно растет, но при этом есть шансы, что пика эпидемии в России может не случиться. Такие предположения высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, есть шансы, что удастся избежать резкого роста числа зараженных, пишет "Дни.ру".
ИСТОЧНИК KP.RU
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