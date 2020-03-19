До конца семестра студенты будут учиться дистанционно

Когда пару лет назад ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов говорил, что вуз планирует отменить все лекционные занятия в классической форме и уже лет через пять заменить их онлайн курсами, помню сколько было удивленных комментариев. Мол, слишком смело. Мол, а как же традиции отечественной высшей школы?

И вот теперь вузам приходится спешно настраивать учебу в дистанционном режиме. Конечно, говоря о переходе в онлайн, Ярослав Кузьминов не предвидел нынешней экстраординарной ситуации. Речь шла о том, что вместе с меняющимся цифровым миром придется меняться и высшей школе. Просто, чтобы соответствовать ожиданиям новых студентов и стремительно меняющейся потребностью в получении новых знаний.

Те вузы, которые уже давно используют онлайн-курсы в сегодняшней ситуации оказались в более легкой ситуации, чем их неповоротливые коллеги. Но, что важно, передовики тут же протянули руку помощи тем, кто сам не справляется с переходом на дистанционное обучение.

Много помогает вузам и министерство науки и высшего образования, оказавшись своеобразным координатором такой работы. Сегодня рабочая группа министерства опубликовала первую серию ответов на важные вопросы студентов и преподавателей. «Комсомолка» публикует часть особенно актуальных комментариев.

Организационные вопросы

- Можно ли использовать онлайн-курсы других университетов?

- Да, можно.

- Кто принимает решение об использовании тех или иных онлайн-курсов?

- Решение может быть принято ректором, деканами факультетов, руководителями иных подразделений, академическими руководителями образовательных программ.

- Требуется ли согласие преподавателя по данной дисциплине о том, что его курс переходит в онлайн?

- Преподаватели обязаны принять решение об использовании онлайн-курса для преподавания конкретной дисциплины или о проведении занятий по такой дисциплине с использованием дистанционных технологий. Если преподаватель готов провести свою дисциплину самостоятельно в дистанционной форме, он следует рабочей программе учебной дисциплины. Если он использует онлайн-курс, то рабочую программу учебной дисциплины необходимо соотнести с программой онлайн-курса.

- На какой период вузы переходят на дистанционное образование?

- До особого распоряжения министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Как минимум до конца семестра.

- Что делать, если по учебной дисциплине нет подходящего онлайн-курса?

- Необходимо использовать альтернативные модели дистанционного обучения: лекции в форме вебинаров или предоставление доступа к ранее записанным преподавателями лекциям; проведение семинарских занятий в форме дистанционного выполнения заданий преподавателя во время семинаров в соответствии с действующим в университете расписанием.

- Что делать, если курс не может быть освоен онлайн (например, нужны практические компетенции – медицина, инженерное дело)?

- Для студентов, которые не завершают в текущем году освоение образовательной программы, необходимо перенести такие дисциплины на следующий учебный год, а для студентов выпускных курсов – организовать освоение практических дисциплин в малых группах в разные смены с соблюдением мер безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

- Будет ли возможность перенести сроки сессии?

- Да, сроки сессии можно перенести, однако необходимо соблюсти право студентов на каникулы, с учетом общей продолжительности каникул не более 10 недель

- Возникают ли налоговые последствия для образовательной организации при учете изученных студентами онлайн-курсов других университетов?

- Нет, не возникают, так как дополнительных хозяйственных отношений между образовательными организациями не возникает.

Бесплатное изучение студентами материалов онлайн-курса можно сравнить с чтением книги, просмотром обучающего видео-ролика на Youtube и другими способами получения информации по интересующему предмету. Студенты не ограничены в возможности получать знания по предмету за пределами учебных аудиторий – для этого не обязательно заключение какого-либо договора с образовательной организацией-разработчиком курса. Со стороны студентов может потребоваться заключение пользовательского соглашения с онлайн-платформой.

- Если студент окажется недовольным качеством предложенного ему онлайн-курса другого университета, несет ли ответственность за это образовательная организация, где обучается студент?

- Образовательная организация, где обучается студент, несет ответственность перед ним за качество образования независимо от того, используется ли при реализации образовательной программы онлайн-курс другой образовательной организации или нет.

Вопросы для студентов

- Может ли студент выбрать понравившийся ему онлайн-курс самостоятельно?

- Онлайн-курсы для реализации образовательных программ выбирает образовательная организация и доводит до сведения студентов в установленном ею порядке.

- Каким образом будет подтверждаться личность студента при обучении по онлайн-курсам?

- Технологии идентификации личности используются только в тех случаях, когда слушатель онлайн-курса проходит онлайн аттестацию и получает сертификат.

Прослушивание онлайн-курсов в текущих условиях будет проходить без промежуточной аттестации и, соответственно, не требует идентификации студента.

- У студента нет компьютера, чтобы использовать дистанционные технологии. Что делать?

- Большинство онлайн-курсов можно пройти не только с помощью компьютера, но и с помощью мобильных устройств с доступом в сеть «Интернет».

Каждая организация должна самостоятельно решить вопрос об обеспечении студентов техническими средствами.

Вопросы для преподавателей

- Можно ли всех студентов перевести на онлайн-курсы, а преподавателей отправить в отпуск?

- Студентов можно перевести на обучение по онлайн-курсам в той численности, которую образовательная организация определит для себя как необходимую, либо если такая необходимость вытекает из нормативных актов, принимаемых в рамках мер по борьбе с вирусом. Решение о предоставлении отпуска преподавателям, а также иные кадровые решения образовательная организация принимает самостоятельно, в том числе, исходя из сохранения ее обязательств по исполнению государственного задания и заключенных договоров на оказание образовательных услуг.

- Что будет с заработной платой преподавателя, чьи курсы будут реализовываться с использованием онлайн-курсов других образовательных организаций?

- Само по себе решение о применении онлайн-курсов не влечет изменений в заработной плате педагогического работника. Ее размер определяется содержанием его трудового договора и общим объемом учебной нагрузки. В случае перераспределения учебной нагрузки на другие виды педагогической работы без изменений общей продолжительности рабочего времени (в том числе при переходе на дистанционную работу) заработная плата педагогического работника не изменяется.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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