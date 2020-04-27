Россияне назвали плюсы и минусы дистанционной работе

27 Апр 2020 2020-04-27T10:19:03+03:00

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Россияне назвали полюсы и минусы дистанционной работы. В опросе аналитического центра «Битрикс24» приняли участие почти 900 компаний.

Сложнее всего люди переносят отсутствие общения, а вот работодатели в целом довольны результатами удаленного труда.

Основные минусы дистанционки:

Нехватка личных коммуникаций - 34%,

Недовольство низкой мотивацией и вовлеченность коллег – 27%,

Трудности контроля – 22%,

Снижение лояльности к компании - 8%,

Утечки информации -7%.

Тем не менее, 63% работодателей довольны результатами дистанционного труда. И верят, что работать можно еще эффективнее. За улучшение показателей ратуют 60 процентов респондентов, пишет RT.

Основные плюсы дистанционки:

Экономия времени на дорогу, денег на питание – 25%,

Экономия на аренде рабочих мест – 25%,

Возможность найти сотрудников в любой точке страны – 23%.

Тем временем число зарегистрированных безработных в стране может увеличиться почти в шесть раз — до 5,3 миллиона человек. Повышенных пособий, которые заложены на поддержку тех, кто лишился работы в условиях коронавируса, хватит только на 2,5 миллиона безработных, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU