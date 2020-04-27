Россияне назвали плюсы и минусы дистанционной работе
Россияне назвали полюсы и минусы дистанционной работы. В опросе аналитического центра «Битрикс24» приняли участие почти 900 компаний.
Сложнее всего люди переносят отсутствие общения, а вот работодатели в целом довольны результатами удаленного труда.
Основные минусы дистанционки:
Нехватка личных коммуникаций - 34%,
Недовольство низкой мотивацией и вовлеченность коллег – 27%,
Трудности контроля – 22%,
Снижение лояльности к компании - 8%,
Утечки информации -7%.
Тем не менее, 63% работодателей довольны результатами дистанционного труда. И верят, что работать можно еще эффективнее. За улучшение показателей ратуют 60 процентов респондентов, пишет RT.
Основные плюсы дистанционки:
Экономия времени на дорогу, денег на питание – 25%,
Экономия на аренде рабочих мест – 25%,
Возможность найти сотрудников в любой точке страны – 23%.
Тем временем число зарегистрированных безработных в стране может увеличиться почти в шесть раз — до 5,3 миллиона человек. Повышенных пособий, которые заложены на поддержку тех, кто лишился работы в условиях коронавируса, хватит только на 2,5 миллиона безработных, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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