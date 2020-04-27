Кардиохирург рассказал о своей работе на фоне пандемии коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T11:14:25+03:00

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Один из самых известных и титулованных кардиохирургов России Лео Бокерия рассказал о том. Как продвигается его работа на фоне пандемии коронавируса. Врач отметил, что даже в условиях эпидемии другие медицинские направления продолжают функционировать в штатном режиме.

«Сердечно-сосудистые заболевания у нас в стране уносят ежегодно 56,4% от общего числа умерших. Это сотни тысяч человек. Никто не отменил инфаркт миокарда, острые приступы у новорождённых, которые требуют экстренной операции. Есть неотложные плановые операции у больных с двумя-тремя поражёнными клапанами», - цитирует хирурга RT.

Помимо этого Бокерия напомнил, что для здоровья сердца и сосудов, важно в любом возрасте веси активный образ жизни. В частности, походить не менее 10 тысяч шагов. По словам врача. Исследования неоднократно подтверждали, что люди, которые гуляют хотя бы два часа в неделю, живут на 6-7 лет дольше тех, кто ведет сидячий образ жизни. При этом совсем не обязательно перегружать себя спортом, бегать и прыгать, простой ходьбы будет вполне достаточно, подчеркнул кардиохирург.

ИСТОЧНИК KP.RU