400 медиков Тюмени разместились в гостиницах

27 Апр 2020 2020-04-27T11:44:52+03:00

Губернатор региона Александр Моор считает, что врачи «должны иметь достойные условия для отдыха и при этом быть уверенными в безопасности своих близких»

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Безусловно, во время любой эпидемии медицинские работники находятся в зоне самого высокого риска заражения. А также их ближайшие родственники, с которыми они контактируют ежедневно. Но, похоже, в Тюменской области нашли выход из непростого положения. Как сообщил губернатор региона Александр Моор в социальных сетях, 400 сотрудников инфекционных больниц Тюмени разместились в пяти крупных отелях города.

«Люди, ежедневно контактирующие с больными COVID-19, должны иметь достойные условия для отдыха и при этом быть уверенными в безопасности своих близких», - отметил губернатор.

Причем в гостиницах также приняты меры для нераспространения коронавируса. Чтобы пересечение людей было минимальным, этажи заселяют в соответствии с посменным графиком работы. До больницы и обратно все сотрудники передвигаются на спецтранспорте. Никаких сторонних постояльцев на время размещения медиков принимать не будут.

«У нас имеются договоренности о предоставлении гостиниц сотрудникам моногоспиталей не только в Тюмени, но и в муниципалитетах, если ситуация с распространением COVID-19 потребует этого», - резюмировал Александр Моор.