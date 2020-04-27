Эксперты рассказали о бесполезности чеснока и имбиря перед коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T12:48:20+03:00

Продукты могут укрепить иммунитет, но не защитят от инфекции

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роскачества сообщили, что такие продукты как чеснок, лимон, мед, имбирь, а также сбор трав и эфирные масла не способны защитить от коронавируса. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что проверенным лечебным действием могут обладать только лекарственные средства. Народные же способы лечения не обладают доказанной эффективностью.

Эксперт отметила, что мед, имбирь, лук, чеснок и прочие продукты действительно могут оказать укрепляющее действие на общий иммунитет. Однако эти средства не в состоянии противостоять конкретному вирусу, передает телеканал «360».

Кроме того специалисты напоминают, что народные средства в некоторых случаях могут быть даже опасны. Например, многим людям эфирные масла противопоказаны. Дело в том. Что эти средства нередко вызывают затрудненное дыхание и сыпь и могут ухудшить состояние человека.

Наиболее действенным же в сложившейся ситуации средством служит соблюдение дистанции. Изоляция и прекращение контактов с другими людьми способно остановить распространение COVID-19, передает сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее журналист kp.ru развеяла миф о том, что имбирь защищает от коронавируса. Ульяна Скойбеда провела расследование и выяснила, есть ли польза от корнеплода.

ИСТОЧНИК KP.RU