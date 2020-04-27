2020-04-27T14:07:25+03:00
Общество

В Совфеде прокомментировали возможность переноса майских праздников

Сенатор Рязанский призвал оставаться дома и не прерывать изоляцию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Совфеде прокомментировали идею переноса майскихВ Совфеде прокомментировали идею переноса майскихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Совфеде назвали идею переноса майских праздников бессмысленной. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что лучше оставить все, как есть.

«Переносить майские праздники я не вижу никакого смысла. Что значит — переносить майские праздники? И при этом сохранить самоизоляцию? Я не могу понять смысла этого предложения, потому что тогда нужно объявить эти дни рабочими. А рабочими их объявлять сейчас тоже нельзя… Я думаю, что ничего не надо менять», - цитирует сенатора RT.

Рязанский также добавил, что 1 мая как было, так и остается праздником. Даже в условиях изоляции люди смогут отметить его, а также поздравить своих близких и знакомых.

«Сейчас я считаю нужным поостеречься и по максимуму выполнить организационно-технологические меры, чтобы не подвергаться риску. Сорваться сейчас нам просто нельзя», — подытожил сенатор.

Напомним, ранее по теме переноса майских праздников высказались в Госдуме. Депутаты высказали аналогичное мнение и выступили против переноса праздников, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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