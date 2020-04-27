2020-04-27T15:08:52+03:00
Общество

Переноса майских праздников в 2020 году в России не будет

Эксперт объяснил, почему России не стоит затевать перенос майских праздников в 2020 году
Владимир НИКОЛАЕВ
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В Госдуме и Совете Федерации не поддержали идею переноса майских праздников в 2020 году в России на какие-то сроки.В Госдуме и Совете Федерации не поддержали идею переноса майских праздников в 2020 году в России на какие-то сроки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме и Совете Федерации не поддержали идею переноса майских праздников в 2020 году в России на какие-то сроки.

- Стали звучать предложения перенести майские праздники на другое время, поскольку в режиме самоизоляции эти дни якобы не станут полноценными днями отдыха и праздника. Я такой позиции не разделяю, - сказал «КП» замглавы Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. - Вот если честно, просто по-житейски рассуждая, за это время мы уже достаточно передохнули, чтобы еще брать дополнительные дни. Экономика в таком состоянии, что после окончания карантинных мероприятий надо будет работать, а не устраивать дополнительные выходные. К тому же это праздники, связанные с определенными датами нашей истории, с традициями — ну как Первомай отмечать, например, в августе? Сторонники переноса говорят, что в режиме самоизоляции нельзя собраться и поздравить друзей и близких. Думаю, такая возможность всегда найдется даже в существующих условиях.

Еще одно предложение — вообще не отмечать эти дни, а сделать их рабочими. Кто как сможет — дистанционно или на рабочих местах, но встречать Первомай надо ударным трудом, а не застольем, пусть даже соблюдая самоизоляцию.

- Этот путь мне тоже кажется неправильным, - говорит Рязанский. - Праздник есть праздник. А каждое предприятие может найти возможность, когда и как компенсировать выпавший рабочие дни.

Замглавы Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замглавы Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОТКУДА ПОШЛА ИДЕЯ ПЕРЕНЕСТИ ПРАЗДНИКИ

Вопрос о переносе майских праздников прозвучал в соцопросе «Новостей Mail.ru». 34% назвали это хорошей идеей, а 30% предложили их вообще отменить из-за месяца самоизоляции, сообщают РИА «Новости».

Большинство опрошенных (64%) планируют на майские праздники оставаться дома.

КАК ОТДЫХАЕМ ПО ЗАКОНУ

Праздник весны и труда 1-5 мая

День Победы 9-11 мая

ИСТОЧНИК KP.RU

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