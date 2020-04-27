"Мы на подступах к пику": вирусолог рассказал, сколько еще должна продлиться самоизоляция

27 Апр 2020 2020-04-27T16:43:35+03:00

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Завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, когда в России наступит пик коронавируса и когда можно будет вернуться к нормальной жизни.

По словам академика, мы уже находимся если не на пике, то на подступах к нему. Но, несмотря на это, еще две недели стоит посидеть дома на самоизоляции.

- Мы уже находимся в изоляции четыре недели. Это два цикла по две недели. Как показывает опыт других стран, все-таки надо пройти три цикла репродукции вируса. То есть шесть недель. Нам нужно напрячься и досидеть эти две недели, понимая, после этого мы можем постепенно переходить к нормальной жизни, - рассказал Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что если не пересидеть еще две недели, то мы можем вернуться в обратную точку, то есть к росту заболеваемости. А этого хотелось бы меньше всего.

По словам Зверева, на майские праздники люди могут спокойно поехать на дачу. Поездка на личном автомобиле и отсутствие контактов с кем-либо ни к чему плохому не приведет. А вот массовые гуляния и мероприятия могут существенно усугубить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU