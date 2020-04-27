Врач рассказал, нужно ли дезинфицировать продукты из магазина

27 Апр 2020 2020-04-27T17:48:24+03:00

По словам Юрия Архарова, коронавирус может сохранять жизнеспособность на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров посоветовал дезинфицировать принесенные из магазина пакеты с продуктами. Покупки можно протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, предварительно смочив их мыльным или хлоросодержащим раствором.

Овощи и фрукты Архаров порекомендовал тщательно мыть проточной водой.

По словам врача, коронавирус может оставаться на предметах от пары часов до нескольких дней.

- Так, согласно данным американских ученых, вирус может оставаться на картоне до 24 часов, на пластике, нержавеющей стали до трех-четырех дней, - сказал эксперт во время выступления на онлайн-брифинге.

Поэтому дезинфекция принесенных из магазина продуктов может существенно обезопасить вас от заражения.

При этом, Архаров напомнил, что, самая эффективная профилактика от коронавируса - хорошо мыть руки с мылом.

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ИСТОЧНИК KP.RU