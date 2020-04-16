Советы врача: как не принести коронавирус домой с пакетами из магазина

По мнению ряда экспертов, Россия приближается к пику эпидемии коронавируса. Несмотря на все меры карантина, из дома хоть иногда выходить приходится. Как не занести вирус, возвращаясь в квартиру из публичных мест? Об этом «КП» рассказала врач-косметолог высшей категории, преподаватель инъекционной косметологии на кафедрах косметологии РУДН и РМАНПО — Лияна Колесова:

— Как и при любой другой вирусной обстановке, которую мы встречаем каждое межсезонье, следует соблюдать ряд правил гигиены.

Первое: на улице минимизировать кожные контакты с предметами, надевая перчатки, и не трогать лицо руками. В магазине также не снимайте перчатки.

Второе: носите маску в соответствии с инструкцией. Далее, после улицы минимально контактируйте с родными и сразу направляйтесь в ванную комнату для тщательного мытья рук.

Третье: дома выделите место для вещей и предметов с улицы, чтобы не разносить их по всей жилплощади. Аналог — предоперационная, где врачи моются, переодеваются и только потом проходят в операционную. Не лишним будет протирать покупки дезинфицирующей салфеткой.

Четвёртое: не забывайте и о себе, принимайте повышенное количество жидкости, старайтесь пить больше воды, меньше чая и кофе.

Пятое: повышайте иммунитет витаминными комплексами, следите за кожей рук, наносите жирный крем, создавая дополнительный барьер и одновременно защищая кожу от образования трещин. И помните: нынешняя непростая ситуация — лучшее время переосмыслить образ жизни в сторону отказа от вредных привычек, — уверена эксперт.

Ранее «КП» сообщала, что огромная разница в доле заболевших между жителями Западной Германии и экс-ГДР может объясняться тем, что последним делали «социалистическую» прививку от туберкулёза — так называемую БЦЖ.

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