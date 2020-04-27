2020-04-27T19:04:41+03:00
Общество

Пользователи совершили более 5 тысяч видеозвонков священникам в сети "Одноклассники"

Проект "Поговори со священником" стартовал 26 марта
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Пользователи "Одноклассников" совершили более 5000 видеозвонков священникам в сетиПользователи "Одноклассников" совершили более 5000 видеозвонков священникам в сетиФото: Одноклассники.ru
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26 марта в "Одноклассниках" стартовал проект "Поговори со священником". Он был запущен социальной сетью совместно с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

С помощью видеозвонков в "Одноклассниках" пользователи могут делиться своими переживаниями со священниками, не выходя из дома. За месяц сервисом воспользовались более 5 тысяч человек. К проекту начали присоединяться новые священнослужители. На сегодняшний день их уже 10 человек.

Для того, чтобы позвонить священнику, необходимо найти в официальную группу проекта «Поговори со священником» и нажать кнопку «Позвонить». Сделать это можно с любого устройства: в веб-версии "Одноклассников", приложениях на iOS и Android.

- 5 000 звонков свидетельствуют о том, что православные верующие нуждаются в духовной поддержке в условиях самоизоляции и карантинных мер, когда возможность личного общения со священником практически отсутствует, - рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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