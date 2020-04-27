2020-04-27T20:30:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн

Жертвами коронавирусной инфекции стали свыше 208 тысяч человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 3 млнЧисло случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 3 млнФото: REUTERS
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С начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 3 миллиона. Количество погибших превысило 208 тысяч человек (поти семь процентов из числа зараженных), общее количество выздоровевших - более 878 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, по состоянию на понедельник, 27 апреля, количество зараженных в мире составляет 3 002 303, жертвами инфекции стали уже 208 131 человек, выздоровели - 878 813.

Напомним, днем ранее, 26 апреля, Россия вышла на второе место в мире по ежедневному приросту зараженных коронавирусом. За сутки в нашей стране было подтверждено 6361 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано 87 147 заболевших, 794 летных исхода и 7 346 выздоровевших пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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