Россия вышла на второе место в мире по ежедневному приросту зараженных коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T21:52:01+03:00

В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

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Россия оказалась на втором месте по числу новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 6361 человек.

На первом месте в этом списке США. Там новых случаев инфицирования больше 15 тысяч.

Третьей в списке идет Великобритания, где больше 4,4 тысяч новых зараженных. При этом власти Британии сообщают о снижении суточного показателя по смертности от коронавируса, но не торопятся снимать ограничения, опасаясь второй волны заболевания. В правительстве страны заявили, что будут поощрять уволенных граждан, которые пойдут на сбор урожая летом, сообщает CNN.

Снижается смертность от коронавируса в Италии. В связи с чем с 4 мая власти планируют снять некоторые ограничения.

В России по данным ВОЗ один из самых низких показателей смертности от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU