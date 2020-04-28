Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
К утру 28 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 9708 случаев заболевания коронавирусом. Данные публикует региональное Министерство здравоохранения. Всего же в Подмосковье с начала пандемии провели свыше 146 тысяч исследований для выявления у граждан COVID-2019.
По данным оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Московской области, от заболевания и сопутствующих ему негативных эффектов скончались 69 пациентов. Выздоровевшими числятся 319 пациентов — только 3,5% от общего числа.
За предыдущие сутки лидерами по числу выявленных случаев «ковида» стали Королев и Мытищи — по 41 случаю. Следом идут Сергиев Посад — 40 больных, Балашиха — 37 и Одинцово — 30 пациентов. В этих округах также с начала заболевания было обнаружено больше всего инфицированных.
В Московской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Нарушителям могут выписать штраф до 5000 рублей. Выходить из дома можно лишь в исключительных случаях. К ним, согласно губернаторскому указу, относятся поход в магазин, аптеку, больницу, прогулка с домашними животными не далее чем в 100 метрах от дома, поездка на работу. Для всех перемещений на личном и общественном транспорте нужно получать цифровой пропуск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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