Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч

28 Апр 2020 2020-04-27T22:45:12+03:00

Всего же в Подмосковье с начала пандемии провели свыше 146 тысяч исследований для выявления у граждан COVID-2019 Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

К утру 28 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 9708 случаев заболевания коронавирусом. Данные публикует региональное Министерство здравоохранения. Всего же в Подмосковье с начала пандемии провели свыше 146 тысяч исследований для выявления у граждан COVID-2019.

По данным оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Московской области, от заболевания и сопутствующих ему негативных эффектов скончались 69 пациентов. Выздоровевшими числятся 319 пациентов — только 3,5% от общего числа.

За предыдущие сутки лидерами по числу выявленных случаев «ковида» стали Королев и Мытищи — по 41 случаю. Следом идут Сергиев Посад — 40 больных, Балашиха — 37 и Одинцово — 30 пациентов. В этих округах также с начала заболевания было обнаружено больше всего инфицированных.

В Московской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Нарушителям могут выписать штраф до 5000 рублей. Выходить из дома можно лишь в исключительных случаях. К ним, согласно губернаторскому указу, относятся поход в магазин, аптеку, больницу, прогулка с домашними животными не далее чем в 100 метрах от дома, поездка на работу. Для всех перемещений на личном и общественном транспорте нужно получать цифровой пропуск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатные маски и полки добра: в разгар пандемии москвичи готовы помогать друг другу во всем

Карантин спровоцировал благотворительную волну в столице. Люди готовы делиться продуктами, брать животных из приюта и забирать питомцев у заболевших. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU