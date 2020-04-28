2020-04-28T05:29:13+03:00
Общество

Продажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции россиян

Комплекты «Телевизор+подписка на онлайн-кинотеатр» стали покупать в три раза чаще
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Продажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции россиянПродажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции россиянФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Эксперты AliExpress Россия отметили рост продаж в категориях ТВ и гейминг, без которых сложно представить комфортную самоизоляцию.

По данным специалистов, продажи консолей 4К выросли на рекордные 342%, а комплекты "Телевизор+подписка на онлайн-кинотеатр" стали покупать чаще в три раза.

Также за апрель текущего года спрос среди россиян, соблюдающих карантинные меры, вырос на приобретение телевизоров на локальном маркетплейсе на 11% в денежном и на 10% в штучном соотношении по сравнению с 2019 годом.

Популярность у покупателей площадки пользуются большие телевизоры, диагональ которых более 50 дюймов. Отмечается, что это более удобно не только для просмотра телепередач и фильмов, но и для комфортных игр на консолях дома. Небольшие ТВ тоже покупают, но чаще они нужны для тех, кто предпочел самоизолироваться не в городе, а на даче.

- Наши покупатели стали чаще выбирать многофункциональные smart TV, которые можно использовать для просмотров видеоконтента, онлайн-игр и видео-звонков. Рост продаж составил +56% по соотношению к прошлому году, - рассказал kp.ru руководитель направления "Потребительская электроника" AliExpress Россия Андрей Воронин.

Эксперты компании добавили, что больше всего в категории домашнего гейминга выросли продажи мощных консолей.

В ТОП-5 лидеров продаж в денежном выражении попали: Playstation 4 Slim (1TB) + 3 игры, Xbox One X 1TB + Star Wars, Xbox One S Digital + 3 игры, Playstation 4 Pro + Fortnite, Playstation 4 Pro + God of War + Horizon Zero Dawn.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заммэра Москвы рассказал о снятии ограничений из-за коронавируса
Синоптики рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Москве первого водителя без цифрового пропуска оштрафовали по камерам
Россия заняла на восьмое место по числу заражений коронавирусом
Эксперты обнаружили в чипсах кадмий и мышьяк
Продажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции россиян
У нас мор: Русский врач, работающий в Нью-Йорке, рассказал о ситуации с коронавирусом
В Госдуме предложили наказывать чиновников за хамство
Мишустин поручил проработать снятие ограничений из-за коронавируса
Минздрав разрешил тестировать японский препарат от гриппа на пациентах с коронавирусом
Банки и госструктуры будут обслуживать клиентов удаленно
В Гидрометцентре рассказали, как жара повлияет на коронавирус
В России 72 человека скончались от коронавируса за сутки
Минпросвещения может запретить использовать смартфоны для онлайн-обучения
В России упал спрос на антисептики
Стало известно, что Трампа более десяти раз предупреждали о коронавирусе
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
В Москве более четырёх тысяч человек вылечились от коронавируса
Исследование показало, что хотят россияне сделать после окончания пандемии
Мир опасается дефицита российской пшеницы