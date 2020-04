Продажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции россиян

28 Апр 2020 2020-04-28T05:29:13+03:00

Эксперты AliExpress Россия отметили рост продаж в категориях ТВ и гейминг, без которых сложно представить комфортную самоизоляцию.

По данным специалистов, продажи консолей 4К выросли на рекордные 342%, а комплекты "Телевизор+подписка на онлайн-кинотеатр" стали покупать чаще в три раза.

Также за апрель текущего года спрос среди россиян, соблюдающих карантинные меры, вырос на приобретение телевизоров на локальном маркетплейсе на 11% в денежном и на 10% в штучном соотношении по сравнению с 2019 годом.

Популярность у покупателей площадки пользуются большие телевизоры, диагональ которых более 50 дюймов. Отмечается, что это более удобно не только для просмотра телепередач и фильмов, но и для комфортных игр на консолях дома. Небольшие ТВ тоже покупают, но чаще они нужны для тех, кто предпочел самоизолироваться не в городе, а на даче.

- Наши покупатели стали чаще выбирать многофункциональные smart TV, которые можно использовать для просмотров видеоконтента, онлайн-игр и видео-звонков. Рост продаж составил +56% по соотношению к прошлому году, - рассказал kp.ru руководитель направления "Потребительская электроника" AliExpress Россия Андрей Воронин.

Эксперты компании добавили, что больше всего в категории домашнего гейминга выросли продажи мощных консолей.

В ТОП-5 лидеров продаж в денежном выражении попали: Playstation 4 Slim (1TB) + 3 игры, Xbox One X 1TB + Star Wars, Xbox One S Digital + 3 игры, Playstation 4 Pro + Fortnite, Playstation 4 Pro + God of War + Horizon Zero Dawn.

