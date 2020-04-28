2020-04-28T07:26:47+03:00
Коронавирус Covid-19

ООН призвала мир не ждать "старой нормальности"

Организация рекомендует государствам проработать новую экономику и увеличить число рабочих мет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Всем странам необходимо срочно разработать новую экономику и меры по расширению числа рабочих мест после окончания пандемии коронавируса, сказано в докладе ООН "Дорожная карта по немедленному социально-экономическому ответу на COVID-19".

По прогнозу ООН, во втором квартале 2020 года безработными останутся уже 195 миллионов человек, а уровень бедности может стать "историческим". Больше всего потерь ждёт малые и средние компании, отрасль сельского хозяйства, самозанятых и трудовых мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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