ООН призвала мир не ждать "старой нормальности"

28 Апр 2020 2020-04-28T07:26:47+03:00

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Всем странам необходимо срочно разработать новую экономику и меры по расширению числа рабочих мест после окончания пандемии коронавируса, сказано в докладе ООН "Дорожная карта по немедленному социально-экономическому ответу на COVID-19".

По прогнозу ООН, во втором квартале 2020 года безработными останутся уже 195 миллионов человек, а уровень бедности может стать "историческим". Больше всего потерь ждёт малые и средние компании, отрасль сельского хозяйства, самозанятых и трудовых мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU